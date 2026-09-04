Alta Gallura, Agostino Pirredda nuovo presidente dell’Unione dei ComuniSuccede a Nicola Saba, ex sindaco di Bortigiadas
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Cambio al vertice dell’Unione dei Comuni Alta Gallura. Agostino Pirredda, sindaco di Luogosanto, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’ente nel corso della riunione che si è svolta ieri nella sede di via Cannas, a Tempio Pausania. Pirredda succede a Nicola Saba, ex sindaco di Bortigiadas.
La nuova Giunta sarà composta dai sindaci Leonardo Lutzoni di Luras, Pietro Peru di Aggius e Marco Demuro di Aglientu, oltre a Nello Mura, assessore del Comune di Santa Teresa Gallura.
Nel corso del dibattito sono emersi alcuni temi che dovranno caratterizzare il mandato: dalla difesa della sanità pubblica e alla viabilità. L’ente dovrà avviare un confronto con il Centro regionale di programmazione per rilanciare la “Città dei Paesi della Gallura” e rafforzare la collaborazione con l’Unione dei Comuni Gallura.
Tra gli obiettivi anche la riorganizzazione amministrativa e digitale, il potenziamento dei servizi associati, dall’igiene urbana al Suape, e la costruzione di una gestione condivisa più efficiente dei servizi sociali alla persona.