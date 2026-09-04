Spento dopo un paio d’ore l’incendio che per tutto il pomeriggio ha messo in allarme Olbia. Il rogo di grosse dimensioni è divampato nella macchia mediterranea a ridosso della tangenziale ovest e si è esteso da Cabu Abbas fino alla parte alta di viale Aldo Moro minacciando la vicina zona industriale.

Sul campo un imponente dispiegamento di forze, impegnate per oltre tre ore nelle operazioni di spegnimento, coordinate dalla Stazione del Corpo Forestale di Olbia.

Sul posto hanno operato anche due squadre dei Vigili del fuoco di Olbia, volontari delle associazioni di Protezione Civile e Polizia locale. Dal cielo, in azione un elicottero partito dalla base del Limbara, un Super Puma inviato da quella di Alà dei Sardi e un Canadair decollato dall'aeroporto Costa Smeralda che hanno condotto le attività di prelievo dell'acqua nel mare di Pittulongu.

Gli interventi di spegnimento hanno richiesto la chiusura di un tratto della Circonvallazione ovest e della Sopraelevata nord per agevolare il passaggio dei mezzi antincendio e a causa della scarsa visibilità che avrebbe compromesso la sicurezza del traffico. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

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