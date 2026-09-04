Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Olbia e le fiamme, arrivate a ridosso della tangenziale ovest della città, stanno minacciando la zona industriale.

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Sul posto, per arginare il fuoco, sono stati inviati un elicottero leggero proveniente dalla base operativa del Limbara, un Super Puma partito da Alà dei Sardi e un Canadair decollato da Olbia, che recupera acqua dal mare antistante Pittulongu.

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Le fiamme, che stanno coinvolgendo un’ampia area di macchia mediterranea, sono partite in località R. Su Balidone intorno alle 15 e si sono rapidamente propagate, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione del Corpo Forestale di Olbia.

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Sul posto sono impegnate anche due squadre dei Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.

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(Unioneonline)

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