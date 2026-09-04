Un grosso incendio è scoppiato questo pomeriggio nelle campagne di Olbia e le fiamme, arrivate a ridosso della tangenziale ovest della città, stanno minacciando la zona industriale.

Sul posto, per arginare il fuoco, sono stati inviati un elicottero leggero proveniente dalla base operativa del Limbara, un Super Puma partito da Alà dei Sardi e un Canadair decollato da Olbia, che recupera acqua dal mare antistante Pittulongu.

Le fiamme, che stanno coinvolgendo un’ampia area di macchia mediterranea, sono partite in località R. Su Balidone intorno alle 15 e si sono rapidamente propagate, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione del Corpo Forestale di Olbia.

Sul posto sono impegnate anche due squadre dei Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.

(Unioneonline)

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