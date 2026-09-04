Sabato 5 settembre, nell’ambito della “Festa Manna 2026”, il Consiglio comunale di Luogosanto si riunirà in seduta speciale per conferire la cittadinanza onoraria all’attore Stefano Fresi. La cerimonia è in programma alle 19.30 e si inserisce in una giornata che vedrà protagonisti gruppi folk, cori, danze, musica e costumi della Gallura. Un riconoscimento che il Comune ha voluto attribuire a Fresi per il rapporto mantenuto nel tempo con Luogosanto, luogo al quale l’attore ha continuato a sentirsi profondamente legato, considerandolo casa e indicando la Gallura come propria «terra madre».

«Sarà un momento importante ed emozionante», afferma il sindaco Agostino Pirredda, il quale sottolinea come Fresi abbia sempre ricordato pubblicamente le proprie origini, la famiglia e il territorio. «Stefano ha sempre portato con sé le sue origini. Lo ha fatto raccontando Luogosanto e la Gallura, ricordando la sua famiglia, usando la nostra lingua e parlando con orgoglio di una terra che non ha mai smesso di considerare casa». E la notorietà e il successo non hanno modificato questo rapporto. «Quando dice che Luogosanto è casa sua, credo esprima esattamente ciò che anche noi sentiamo: Stefano è già parte della nostra comunità. Sarà l’abbraccio di Luogosanto a uno dei suoi figli, un uomo che è andato lontano senza allontanarsi dalle proprie radici». Dopo la cerimonia istituzionale, la festa proseguirà dalle 22 in piazza Incoronazione.

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