Screening di reni e vescica, controlli alla prostata per gli over 45, visite andrologiche per gli under 45 e screening dermatologici. Il 12 e 13 settembre la Casa della Comunità di via E. Berlinguer ospiterà due giornate dedicate alla prevenzione, promosse dal Comune di Santa Teresa Gallura in collaborazione con Sardegna FOR YOU.

«Questa iniziativa nasce dalla volontà di mettere la prevenzione sanitaria al centro dell’azione amministrativa – dichiara la sindaca, Nadia Matta –. Un’amministrazione deve sostenere i cittadini anticipando i bisogni della comunità: la prevenzione è fondamentale per tutelare la salute, migliorare la qualità della vita e costruire un territorio più consapevole e solidale. In un momento in cui la sanità viene vissuta spesso attraverso le emergenze e le difficoltà di accesso ai servizi, le istituzioni hanno il dovere di creare le condizioni per far sì che le persone si prendano cura di sé più facilmente».

Il progetto è seguito dall’assessora Samanta Coppi. «Ho voluto fortemente queste campagne perché la prevenzione deve essere accessibile a tutti – spiega la Coppi –. Dietro ogni controllo ci sono persone e storie. Spesso ci si occupa della salute solo quando compare un sintomo, ma il nostro obiettivo è spingere i cittadini a non aspettare: un controllo tempestivo può fare davvero la differenza. Oltre ad organizzare gli screening, puntiamo a sensibilizzare la popolazione rendendo la prevenzione sempre più vicina e a portata di mano per i cittadini​».

Le prenotazioni saranno aperte dal 7 settembre al numero 351 770 2262, attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. L’iniziativa è il primo appuntamento di un programma che prevede altri screening nei prossimi mesi.

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