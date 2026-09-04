A Olbia chiude il dormitorio comunaleDopo vari traslochi a causa dei lavori per riqualificare la struttura da domenica il servizio notturno è sospeso fino a data da destinarsi
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A Olbia chiude il dormitorio comunale. Dopo vari traslochi a causa dei lavori per riqualificare la struttura del Centro servizi umanitari che dal 2013 ospita le persone senza fissa dimora, da domenica il servizio notturno è sospeso fino a data da destinarsi. A comunicarlo, l'assessora alle Politiche sociali, Simonetta Lai. Attualmente, il servizio è erogato presso la palestra di una scuola primaria e precedentemente era ospitato in una casa colonica in località Rudalza, frazione alle porte di Olbia.