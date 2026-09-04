Tutto pronto nella spiaggia di Capriccioli, in Costa Smeralda per la seconda giornata del matrimonio tra il miliardario Brendan Blumer e il manager olbiese Salvatore Spano.

Stando a indiscrezioni nel pomeriggio, Laura Pausini è arrivata nel beach club Vesper per le prove del concerto di stasera. I circa 200 invitati occuperanno tutta la spiaggia di Capriccioli, sull’arenile sono state posizionate due piattaforme di legno, una di 60 metri quadri e l’altra di quasi 400 metri quadri. La società che ha organizzato il matrimonio ha chiesto, come prevede la legge, una concessione per l’occupazione temporanea della spiaggia alla Regione sarda.

Il matrimonio è sicuramente milionario, ma la Regione per l’utilizzo dell’area demaniale incassa una miseria, circa tremila euro più 60 euro di spese di istruttoria.

Tra gli invitati ci dovrebbero essere George Clooney, Jeff Bezos il miliardario statunitense di origini tedesche Peter Thiel. Sempre stando a indiscrezioni su Capriccioli sono in funzione dei dispositivi che disturbano il segnale dei droni e ne impediscono il funzionamento. Sono state firmate delle clausole da tutti i soggetti che hanno stipulato contratti con gli organizzatori del del matrimonio secondo le quali, in caso di violazione del segreto, sono previste delle penali sino a 1 milione di euro.

Domani pomeriggio festa si sposta a San Pantaleo, una parte della frazione di Olbia sarà chiusa e riservata a agli sposi ai loro invitati. Dopo l’esibizione della cantante Giorgia a San Pantaleo, gli ospiti raggiungeranno da Portisco il i traghetto Agata per il concerto finale.

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