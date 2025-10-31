Proseguono i controlli dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia nel centro cittadino, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un servizio coordinato, condotto con il supporto delle pattuglie impiegate nell’area centrale della città, i militari hanno individuato un giovane in possesso di circa un chilogrammo di hashish, suddiviso in panetti, oltre a una quantità di marijuana, e altro materiale destinato alla pesatura e alla ripartizione delle dosi.

Sequestrata anche un’ingente somma in denaro contante.

(Unioneonline)

