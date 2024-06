Proseguono gli Astroaperitivi organizzati da Astec.

Domani, con inizio alle 19, il secondo appuntamento, nel centrale Ambrosio Garden di via Dante, vedrà come ospite Giulia Fabriani: astrofisica, insegnante e comunicatrice scientifica è impegnata nella divulgazione dei misteri dell’universo anche con la video-rubrica "Lo Spazio in Pillole" dell'associazione olbiese, di cui è supporter scientifica senior.

A dialogare con Giulia su stelle, primi astri nati nell’universo e dell’origine del cosmo osservabile, la director di Astec, Marilisa Pischedda. La Fabriani avrà modo di presentare anche il suo ultimo libro, “Storia della luce”(Il Saggiatore) in cui l’autrice accompagna il lettore in un viaggio che comincia ai primordi del cosmo, subito dopo il Big Bang, in un’esplorazione di tutto ciò che nell’Universo emette Luce.

Astec, intanto, dopo l’ottimo riscontro dell’anno passato, è alle prese con l’organizzazione della seconda edizione del Festival dell’AeroSpazio, in programma ad Olbia dal 26 al 28 settembre.

Ancora più incisiva e accogliente, assicurano gli organizzatori, la manifestazione si preannuncia ricca di novità e di ospiti illustri: talk e esperienze laboratoriali, la tre giorni sarà un'importante occasione di divulgazione in cui gli esperti del settore condivideranno le loro conoscenze.

Tra i focus l’approfondimento sulle tecnologie di osservazione della Terra: i dati raccolti dai satelliti migliorano la nostra comprensione scientifica e sono fondamentali per lo sviluppo di nuove tecniche, dai progressi nell'agricoltura di precisione alla gestione delle risorse idriche, dalla pianificazione urbana alla sicurezza nazionale.

L'Astroaperitivo è aperto al pubblico, con iscrizione al link https://rb.gy/tssih3; il prossimo ospite sarà lo scienziato orunese Ciriaco Goddi, nel team che dimostrò l’esistenza dei buchi neri.

