Tutte le attività dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia sono state interrotte e le persone che erano presenti dentro lo scalo sono state evacuate.

«C’è una bomba in un aereo»: è questo il contenuto della telefonata che ha fatto scattare i piani di evacuazione e di ricerca dell’ordigno. Tutti i passeggeri in partenza, anche quelli già a bordo di un aereo, sono stati fatti uscire dall’area aeroportuale, come si vede nel video di Gianluigi Deidda.

Sono in corso le attività delle forze dell’ordine in tutti i settori dell’aeroporto. Il clima di grande tensione a livello internazionale, soprattutto dopo il raid jihadista in Belgio, aveva già imposto la massima allerta anche negli aeroporti italiani.

