Notte di incendi a Olbia. Dalle 3.30 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone per spegnere le fiamme che hanno distrutto tre veicoli.

Il primo rogo è divampato in via Imperia, dove un furgone è stato avvolto dalle fiamme e il calore ha danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Poco dopo, nel parcheggio del piazzale De Rosa, è bruciata un’auto abbandonata da tempo. Infine, in via Savona, l’incendio ha colpito un’utilitaria.

Il rapido intervento delle squadre ha impedito che il fuoco provocasse ulteriori danni. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e carabinieri di Olbia.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata