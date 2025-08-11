Arzachena, scontro tra auto: cinque feritiNella stessa strada un mese fa sono morti due giovani di 20 e 19 anni
Stamattina intorno alle 7, un incidente stradale ha coinvolto due auto in viale Costa Smeralda ad Arzachena. Uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata e ha causato il ferimento di cinque persone.
I vigili del fuoco di Arzachena, intervenuti prontamente sul luogo, hanno prestato il primo soccorso ai coinvolti prima di affidarli al personale del 118, arrivato con cinque ambulanze.
Presenti anche la polizia stradale e la polizia locale di Arzachena, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.
Nella stessa strada un mese fa sono morti due giovani di 20 e 19 anni: Sami Ait Oukfir, nato a Olbia e Fares Shehata, nato in Egitto.
