Ellen Pompeo avvistata a Porto Cervo al mega party per i 58 anni di Gianluca Vacchi. La star di “Grey's Anatomy” era tra gli invitati dell’evento organizzato per festeggiare il compleanno dell’imprenditore, nato il 5 agosto del 1967.

Circondato da amici, parenti e ospiti d’eccezione, e dall’affetto della compagna Sharon Fonseca e della loro bambina Blu Jerusalema, Vacchi ha festeggiato a colpi di dj set, fuochi d'artificio e torte a più piani, esibendosi nei suoi celebri balletti.

Impeccabile l’outfit, con una giacca bianca (come le sneakers) sbottonata, dalla quale era facile ammirare i numerosi tatuaggi, pantaloni neri e occhiali da sole. Il tutto a favore di Instagram, col video postato sul profilo dello stesso Vacchi che è diventato subito virale.

