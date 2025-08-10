Auto contro furgone sulla 131 dcn, due feriti: strada riaperta dopo ore di chiusuraLo schianto al km 126, in territorio di San Teodoro
Brutto incidente questa mattina intorno alle 8 sulla 131 dcn, in territorio di San Teodoro.
Coinvolti un furgone e un’auto in uno schianto avvenuto al km 126, le cui cause sono ancora da accertare.
Due i feriti, presi entrambi in carico dal personale sanitario del 118.
Sul posto anche i vigili del fuoco di Siniscola, che hanno messo in sicurezza le auto e la zona circostante, e la polizia stradale per i rilievi.
La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore a causa del mezzo che occupava di traverso tutta la carreggiata. Intorno alle 11 la riapertura, con il traffico che è tornato regolare.
(Unioneonline)