Brutto incidente questa mattina intorno alle 8 sulla 131 dcn, in territorio di San Teodoro.

Coinvolti un furgone e un’auto in uno schianto avvenuto al km 126, le cui cause sono ancora da accertare.

Due i feriti, presi entrambi in carico dal personale sanitario del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Siniscola, che hanno messo in sicurezza le auto e la zona circostante, e la polizia stradale per i rilievi.

La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore a causa del mezzo che occupava di traverso tutta la carreggiata. Intorno alle 11 la riapertura, con il traffico che è tornato regolare.

