La Maddalena: perde il controllo dell’auto, travolge i mezzi in sosta e poi si ribaltaL’incidente oggi alle prime luci dell’alba in via Padule. Conducente e passeggeri in ospedale
Incidente stradale questa mattina a La Maddalena, in via Padule intorno alle 5.30, dove un automobilista ha perso il controllo del veicolo, che ha carambolato prima di travolgere altre auto e moto parcheggiate lungo la strada.
Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento locale, che hanno subito messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area interessata dall’incidente.
Conducente e passeggeri sono stati trasportati all’ospedale Paolo Merlo per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118 per i rilievi e i primi soccorsi.
(Unioneonline/v.f.)