Incidente stradale questa mattina a La Maddalena, in via Padule intorno alle 5.30, dove un automobilista ha perso il controllo del veicolo, che ha carambolato prima di travolgere altre auto e moto parcheggiate lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento locale, che hanno subito messo in sicurezza i mezzi coinvolti e bonificato l’area interessata dall’incidente.

Conducente e passeggeri sono stati trasportati all’ospedale Paolo Merlo per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale del 118 per i rilievi e i primi soccorsi.

