Acquistato dal Comune un anno fa dopo oltre quarant'anni di abbandono e tanti di tentativi di comprarlo da parte delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida di Olbia, al cine teatro Astra cominciano le operazioni propedeutiche alla sua riqualificazione. Dal 29 giugno, prendono il via gli interventi preliminari per predisporre la ristrutturazione dell'edificio, che ha ottenuto un finanziamento regionale destinato al recupero dei palazzi storici della città. Progettato nei primi anni Cinquanta dall'architetto sardo Ubaldo Badas, tra i più rappresentativi del Novecento, e tutelato dalla Soprintendenza, l'Astra, 2.500 metri quadri e circa mille posti a sedere, sarà riportato ai suoi fasti e restituito alla città.

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