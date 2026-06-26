Arzachena, revocata l’ordinanza di divieto di balneazione nella spiaggia di MannenaBagnanti di nuovo in mare dopo lo stop per i valori alterati dell'acqua: rientra l'allarme escherichia coli
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La balneazione nella spiaggia di Mannena è autorizzata a partire da oggi, venerdì 26 giugno. Il sindaco, Roberto Ragnedda, ha emanato un'ordinanza che revoca il divieto temporaneo di balneazione in un tratto del litorale in località Mannena emanato lo scorso 24 giugno.
Il provvedimento conferma il rientro alla normalità dei valori per il parametro Escherichia coli durante i campionamenti di controllo eseguiti dall'ARPAS. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna ha inviato la comunicazione al Comune nella mattina odierna.