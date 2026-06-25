Personale dello Spresal dell’Asl di Olbia e i militari dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti in un laboratorio di Golfo Aranci per un grave incidente sul lavoro.

Un giovane operaio, per ragioni in via di accertamento, ha riportato traumi e ferite mentre utilizzava un muletto all’interno del cortile.

La dinamica dell’incidente deve essere ancora ricostruita, ma dalle prime informazioni sembra che il mezzo sia stato investito dall’onda d’urto di un’esplosione.

La vittima è stata soccorsa e trasferita in ospedale a Olbia. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe il pericolo di vita.

Sul posto anche gli artificieri per chiarire la natura dello scoppio.

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