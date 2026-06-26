Dopo anni di assenza, il Centro di Formazione Professionale Salesiano torna a essere un punto di riferimento per i giovani del territorio. Grazie all'impegno del CNOS-FAP Sardegna, in collaborazione con COSPES Sardegna, ripartono infatti i percorsi triennali, gratuiti,di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Una riapertura significativa che restituisce alla città di Olbia uno spazio dedicato all'educazione, all'orientamento e alla crescita professionale secondo il metodo educativo di Don Bosco, fondato sull'accoglienza, sull'accompagnamento e sulla valorizzazione dei talenti di ogni giovane.

Per presentare la nuova offerta formativa sono stati organizzati due Open Day, in programma il 30 giugno e il 14 luglio presso la sede del Centro Salesiano di via Monza 8, a Olbia. Le due giornate rappresenteranno un'occasione per studenti, famiglie e cittadini di visitare i laboratori, conoscere gli ambienti didattici, incontrare i docenti e ricevere tutte le informazioni necessarie per iscriversi ai nuovi percorsi. L'iniziativa si rivolge principalmente ai ragazzi che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado, a chi desidera cambiare indirizzo scolastico e alle famiglie interessate a una proposta educativa gratuita e fortemente orientata all'inserimento lavorativo.

Tre gli indirizzi attivati. Il percorso di Termoidraulica formerà operatori specializzati nell'installazione, manutenzione e controllo di impianti idraulici, termici, di climatizzazione e idrosanitari, figure sempre più richieste in un mercato orientato all'efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici. Il corso Elettrico che offrirà competenze relative agli impianti elettrici civili e industriali, dalla progettazione all'installazione fino alla manutenzione, con particolare attenzione alle nuove tecnologie, alla domotica e ai sistemi di sicurezza. Il percorso di Ristorazione, infine, che sarà dedicato ai giovani interessati al mondo della cucina e dell'accoglienza, sviluppando competenze nella preparazione degli alimenti, nell'organizzazione della cucina e nel servizio. Ogni corso ha una durata triennale, per complessive 2.970 ore, e si sviluppa secondo il sistema duale, che integra lezioni teoriche, attività laboratoriali, esperienze pratiche e periodi di formazione direttamente nelle aziende. Un modello che permette agli studenti di acquisire competenze tecniche concrete e di confrontarsi fin da subito con il mondo del lavoro. I corsi rientrano nel Programma Regionale Sardegna FSE+ 2021-2027 "Al servizio della dignità", finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito della Priorità dedicata all'occupazione giovanile. I percorsi consentiranno di conseguire una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale. Il CNOS-FAP, Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale, opera da anni in tutta Italia promuovendo percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo ispirati al carisma educativo salesiano. La collaborazione con COSPES Sardegna rafforza questa missione integrando formazione professionale, orientamento educativo e accompagnamento personalizzato. La riapertura del Centro di Olbia, sostengono gli organizzatori, è il primo passo verso un servizio stabile e qualificato per l'intero territorio della Gallura, capace di rispondere sia alle esigenze dei giovani sia ai fabbisogni professionali delle imprese locali, contribuendo alla crescita del capitale umano e allo sviluppo economico del territorio.

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