Olbia, bonifica in corso nel palazzo rifugio dei senzatettoIl personale dell'azienda in house Aspo al lavoro per delimitare l'area
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Diventato il rifugio dei senzatetto, segnalato all'amministrazione comunale da decine di residenti, nel palazzo di Corso Umberto, nel cuore del centro storico, è in corso un intervento di bonifica per restituire decoro a un tratto della via principale di Olbia, trasformato, da mesi, in un giaciglio di fortuna. Da ieri, il personale dell'azienda in house Aspo è al lavoro per delimitare l'area e ripulire le pertinenze dell'edificio, costruito e mai ultimato.
Sono state transennate le facciate per impedire l'allestimento di pagliericci nelle rientranze dell'immobile ed è stato pulito e igienizzato il vicolo che lo costeggia, utilizzato come latrina.