Colpo di scena in apertura del Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo: il sindaco Francesco Lai ha annunciato che sarà convocata l’assemblea civica per il ritiro della delibera (del novembre del 2025) con la quale è stata approvata la variante urbanistica di un’area di Cala Finanza, il presupposto indispensabile per la realizzazione di un campeggio a cinque stelle della società sardo brasiliana Tavolara Bay.

Lai ha confermato che la contestatissima delibera sarà rimessa in discussione a breve. L’assessore comunale, Riccardo Biancu, ha rassegnato le dimissioni. Si tratta del fratello di Alberto Biancu, amministratore delegato di Tavolara Bay. Riccardo Biancu ha spiegato di non essersi mai occupato del progetto e di avere deciso di dimettersi per ragioni di trasparenza.

Il consigliere comunale di opposizione, Elio Decandia, ha chiesto le dimissioni del sindaco. Francesco Lai ha iniziato a rispondere: «Anche la minoranza ha votato a favore della delibera di novembre, dimettetevi».

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