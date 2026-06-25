La magistrata Caterina Interlandi è la presidente del Tribunale di Tempio, la decisione è del Plenum del Csm.

Caterina Interlandi, classe 1964, era la presidente facente funzioni e succede a Giuseppe Magliulo.

L’incarico direttivo è stato confermato considerato il curriculum della magistrata che ha prestato servizio in Lombardia con importanti mansioni, ma anche collaborato con diversi consigli giudiziari, è stata componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università Bocconi e dell’Università degli Studi di Pavia, collaboratrice di diverse Commissioni del Csm.

Nell’atto di nomina viene anche segnalato il lavoro a Tempio come facente funzioni, in particolare per la razionalizzazione del servizio.

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