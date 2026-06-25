Saranno probabilmente contenti proprietari e gestori, non pochi turisti e residenti, un po’ meno forse chi, magari d’ogni età, sceglie il paese dell’Orso, per trascorrere serenamente le proprie ferie, per riposare e dormire senza dover attendere notte fonda, per non udire musica e frastuoni vari.

Un'ordinanza del sindaco Franco Manna, disponendo una deroga al Regolamento, ha consentito la diffusione musicale in diverse attività fino alle ore 02:00 di notte. Da oggi, 25 giugno fino al 31 ottobre, quest’anno, mentre partirà dal tra il 1° aprile, dall’anno prossimo, e sempre fino al 31 ottobre. In pratica per 6 mesi, musica fino alle 2:00. Il provvedimento riguarda le attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, tra cui esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, strutture alberghiere ed extra-alberghiere e altre attività interessate.

L’ordinanza in questione stabilisce che comunque la diffusione musicale debba avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi, nelle comunicazioni, nelle relazioni di impatto acustico e negli altri atti abilitativi delle singole attività. Spetta ai titolari e ai gestori delle attività di vigilare affinché gli avventori mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, del decoro urbano e della corretta fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico.

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