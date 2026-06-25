Palau, musica fino alle 2 di notte fino al 31 ottobreL’ordinanza in questione stabilisce che comunque la diffusione musicale debba avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Saranno probabilmente contenti proprietari e gestori, non pochi turisti e residenti, un po’ meno forse chi, magari d’ogni età, sceglie il paese dell’Orso, per trascorrere serenamente le proprie ferie, per riposare e dormire senza dover attendere notte fonda, per non udire musica e frastuoni vari.
Un'ordinanza del sindaco Franco Manna, disponendo una deroga al Regolamento, ha consentito la diffusione musicale in diverse attività fino alle ore 02:00 di notte. Da oggi, 25 giugno fino al 31 ottobre, quest’anno, mentre partirà dal tra il 1° aprile, dall’anno prossimo, e sempre fino al 31 ottobre. In pratica per 6 mesi, musica fino alle 2:00. Il provvedimento riguarda le attività rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento, tra cui esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, strutture alberghiere ed extra-alberghiere e altre attività interessate.
L’ordinanza in questione stabilisce che comunque la diffusione musicale debba avvenire nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi, nelle comunicazioni, nelle relazioni di impatto acustico e negli altri atti abilitativi delle singole attività. Spetta ai titolari e ai gestori delle attività di vigilare affinché gli avventori mantengano comportamenti rispettosi della quiete pubblica, del decoro urbano e della corretta fruizione degli spazi pubblici o aperti al pubblico.