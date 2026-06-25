Sarà inaugurata il prossimo 27 giugno, sabato, ad Arzachena, Museo Civico Michele Ruzittu, la mostra fotografica Pietra Madre. Lavoro che “nasce dallo sguardo condiviso della fotografa professionista Alessandra Cossu e del fotografo Fabrizio “Bibi” Pinna, autori impegnati nella valorizzazione del patrimonio archeologico, naturalistico e culturale della Sardegna”, è scritto nel comunicato di presentazione.

Il progetto unisce due prospettive complementari: quella di Alessandra Cossu, che racconta i luoghi attraverso la macchina fotografica, cercando il rapporto tra paesaggio, memoria, presenza umana e materia; e quella di Fabrizio Pinna, che attraverso il drone restituisce una visione aerea, ampia e contemporanea dei siti archeologici e del paesaggio sardo.

Autori del progetto e libro fotografico La Sardegna oltre al mare, Cossu e Pinna raccontano da anni una Sardegna meno conosciuta, lontana dagli stereotipi turistici e profondamente radicata nella pietra, nella storia e nella memoria collettiva. La mostra è visitabile fino al 27 agosto 2026 ed è organizzata in collaborazione con la municipalizzata Geseco. Inaugurazione alle ore 18:00 di sabato il 27 giugno presso il Museo Civico Michele Ruzittu di Arzachena; evento realizzato con il patrocinio del Comune smeraldino e la collaborazione della Geseco.

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