L’incidente
26 giugno 2026 alle 07:52
Santa Teresa, auto si ribalta nella notte a Capo TestaDue le persone a bordo, una è rimasta ferita
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Intorno alle 4 del mattino i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Capo Testa, nel comune di Santa Teresa di Gallura, per un incidente stradale.
Per cause da accertare un'autovettura è uscita di strada, andando a ribaltarsi sul sentiero che porta nella spiaggia delle Colonne Romane.
Due gli occupanti, uno dei quali preso in carico dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Tempio.
(Unioneonline/A.D)
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