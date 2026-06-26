Intorno alle 4 del mattino i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in località Capo Testa, nel comune di Santa Teresa di Gallura, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un'autovettura è uscita di strada, andando a ribaltarsi sul sentiero che porta nella spiaggia delle Colonne Romane.

Due gli occupanti, uno dei quali preso in carico dal personale sanitario del 118 per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri di Tempio.

(Unioneonline/A.D)

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