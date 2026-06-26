Incidente e traffico bloccato questa mattina sulla strada statale 729, la Sassari-Olbia, dove un mezzo pesante ha perso parte del carico lungo la carreggiata in direzione Olbia.

L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 47, in territorio di Berchidda. Il tratto di strada p stato temporaneamente chiuso per consentire la rimozione del materiale finito sull'asfalto e la messa in sicurezza della strada. Il traffico è stato deviato sulla strada statale 129 all'altezza del chilometro 46,500, con rientro sulla Sassari-Olbia al chilometro 51.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e le forze dell'ordine.

(Unioneonline/v.f.)

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