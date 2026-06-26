Tragedia a Golfo Aranci: crolla a terra durante una passeggiata in acqua, morta una donna di 38 anniPanico sulla Spiaggia Bianca, inutili i soccorsi: la donna è morta sotto gli occhi di marito e figlio. Non è escluso un malore legato al grande caldo
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Tragedia questo pomeriggio alla Spiaggia Bianca di Golfo Aranci, dove ha perso la vita una donna di 38 anni.
La vittima è una turista tedesca. Stava camminando in mare, con l’acqua che non le arrivava neanche alle ginocchia, quando improvvisamente è crollata a terra dopo aver avvertito un fortissimo mal di testa.
Inutili i soccorsi per la giovane donna: sul posto è arrivato il 118, ma non c’è stato nulla da fare, è morta quasi immediatamente sotto gli occhi di marito e figlio e altri conoscenti e non è escluso che abbia avuto un malore legato al grande caldo.
La giornata è stata particolarmente difficile, con numerosi interventi, per la direzione marittima di Olbia.
E Golfo Aranci è stata teatro di un’altra grave emergenza, per fortuna a lieto fine. Un bimbo che stava annegando è stato soccorso e portato in ospedale a Olbia con l’elicottero del 118 ed è ora in buone condizioni. Emergenza, dunque, completamente rientrata in una giornata particolarmente difficile, con numerosi interventi, per la direzione marittima di Olbia.