Olbia, al via i lavori per la sede didattica universitariaCantieri aperti nell’ex palazzo Giordo dal 29 gennaio
Dopo anni di attesa, partono i lavori per la realizzazione della sede didattica del Polo universitario di Olbia. Dal 29 gennaio, per un anno, cantieri aperti nell'ex palazzo Giordo, in Corso Umberto, che ospiterà le lezioni della facoltà di Economia del turismo, attualmente svolte nell’aeroporto Costa Smeralda. L'edificio, risalente alla fine degli anni Settanta, acquistato all'asta dieci anni fa dal Comune, completerà il progetto Università al Centro che prevede la riqualificazione di vecchi palazzi nel cuore della città da destinare all'università diffusa. Per garantire lo svolgimento dei lavori, la parte bassa di Corso Umberto sarà ridotta a una sola corsia di marcia.