Una nave da carico, la "Marin", battente bandiera di Palau, è stata bloccata al porto industriale di Olbia dalla Guardia costiera, che ha rilevato a bordo gravi irregolarità relative alla sicurezza da non consentirne la navigazione.

Il cargo di 9.528 tonnellate di stazza lorda e adibito al trasporto di rotabili e carichi solidi, proveniente dal porto algerino di Djen Djen, è approdato al molo Cocciani di Olbia per caricare del marmo, e quindi proseguire il suo viaggio verso un porto libico. Dopo un'ispezione a bordo è stata però bloccata dalla Guardia costiera.

I militari hanno riscontrato gravi carenze relative al sistema di prevenzione incendi e alle relative procedure di manutenzione, tali da rendere il mercantile al di sotto degli standard minimi di sicurezza richiesti dalla normativa internazionale.

La nave è attualmente ferma in banchina al porto industriale e non potrà prendere il mare fino a quando non risolverà le irregolarità contestate dalla Guardia costiera.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata