Arriva alla quarta edizione la Rassegna Corale “Nadale in Coro 2024”, ospite della Chiesa di San Ponziano, nel quartiere Poltu Cuadu a Olbia. La kermesse, organizzata dalla Scuola Civica di Musica e dal Comune di Olbia, con la collaborazione dell’Olbia Folk Ensemble, vede in scena le migliori formazioni locali dedicate a questa antica forma di arte canora.

Le esibizioni si terranno domani, venerdì 13, e sabato 14, con inizio alle 19.30. “Siamo orgogliosi di annunciare questi concerti come parte del calendario degli eventi natalizi – ha dichiarato la vicesindaca Sabrina Serra -. Saranno due giorni di musica per apprezzare il talento dei nostri musicisti, per di più in una cornice suggestiva”. La rassegna si apre, venerdì, con il Coro San Ponziano Olbia diretto dal maestro Silvia Muzzetto, i Giullari di Dio Olbia sotto la guida del maestro Fabio Scanu, il Duo Liturgico San Michele Arcangelo Olbia, diretto da Mimmo Casu, il Coro Maria Immacolata Ns de La Salette Olbia, diretto dal maestro Franco Napolano e il Coro Santa Vittoria e Anatolia di Telti, guidato dal maestro Alessandra Deidda.

La serata sarà presentata da Antonello Cervo. Sabato, con la conduzione di Daniela Astara, sarà la volta del Gruppo Vocale Consonanze Olbia, diretto dal maestro Antonio Delitala, il Coro Boci d’Agliola Telti sotto la direzione di Samuele Pileri, la Schola Cantorum Olbia, guidata dal maestro Marco Ortu, e l’Olbia Folk Ensemble, diretto da Cristiano Deriu. “Un appuntamento importante che coinvolgerà diversi cori, testimoniando il valore della musica corale come espressione di identità e coesione comunitaria – il commento di Fabrizio Ruggiero, direttore della Scuola Civica di Musica - Sarà un’occasione per celebrare il ricco patrimonio musicale della nostra città, grazie alla partecipazione di formazioni che rappresentano al meglio la passione e la dedizione della nostra comunità verso la musica

