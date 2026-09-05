«Si è avvicinato e mi ha afferrato. Con un braccio mi tratteneva, con l’altra mano mi puntava il coltello alla gola. Continuava a chiedermi di chiamare la Polizia. Poi ha iniziato a trascinarmi, ma è inciampato e sono inciampata anche io e siamo caduti. A quel punto si sono avvicinati tutti, clienti e colleghi, e hanno iniziato a colpirlo per fargli lasciare il coltello. Qualcuno mi ha portato via. Poi ho visto che quattro delle persone intervenute erano ferite e perdevano sangue, due clienti e due del personale. Alla fine sono arrivate le forze dell’ordine e le ambulanze». È il racconto di Elena, cassiera del ristorante di Corso Umberto a Olbia, teatro ieri sera di momenti di violenza e terrore.

Un uomo armato di coltello ha fatto irruzione brandendo un coltello, aggredendo la donna e ferendo poi alcuni dei presenti intervenuti per salvarla.

Dopo l’intervento di polizia e carabinieri l’uomo, un 30enne di origine nordafricana, è stato tratto in arresto, mentre le persone ferite affidate alle cure del 118. Non sarebbero in gravi condizioni.

Quanto all’aggressore, «qualcuno lo aveva già visto girare in questa zona, ma non lo conoscevamo», ha aggiunto Elena, visibilmente scossa per l’accaduto.

La testimonianza della donna aggredita (Video di C. De Roberto):

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