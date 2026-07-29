Pomeriggio difficile in Alta Gallura sul fronte della lotta al fuoco, la macchina antincendio è stata allertata per due situazioni risolte subito, ma potenzialmente molto pericolose.

Preoccupa un principio di incendio segnalato poco prima delle 16 all’interno di un grande parco fotovoltaico alle pendici del Limbara. Si tratta di una superficie di diversi ettari a ridosso della zona industriale e in prossimità del Sic del Limbara.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Carabinieri, volontari della Protezione Civile “Alta Gallura” e di un gruppo lombardo che sta operando a Tempio sulla base di un accordo tra le Regioni Sardegna e Lombardia. Le fiamme sono state spente subito, i danni sono contenuti. Preoccupa l’accensione delle fiamme in un’area disseminata di pannelli e cavi con guaine. Le cause dell’incendio sono in via di accertamento, si esclude il dolo. Sono in corso verifiche per stabilire se il punto di insorgenza è in prossimità di una linea elettrica dell’impianto.

Allarme anche nella pineta di Monti Russu, litorale di Aglientu, per una nuova riaccensione nel sito devastato da un rogo due settimane fa. Il personale del Corpo Forestale di Tempio, Palau e Luogosanto è intervenuto immediatamente e sono stati effettuati dei lanci con un elicottero partito dalla base del Limbara.

La riaccensione è stata neutralizzata. Nonostante il lavoro di bonifica, a zappa, dei volontari della Protezione Civile di Tempio e il monitoraggio con un drone, dalla lettiera della pineta sono partite di nuovo le fiamme.

© Riproduzione riservata