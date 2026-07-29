Nessuna sospensione delle revoche dei permessi rilasciati alla immobiliare sardo brasiliana Tavolara Bay e rinvio a dicembre per le decisioni nel merito dei ricorsi. Sono le decisioni del Tar della Sardegna nel complicato contenzioso amministrativo legato al caso di Cala di Finanza. Oggi davanti ai giudici c’erano gli avvocati della immobiliare controllata dalla JHSF Participações (Marcello Clarich e Gian Comita Ragnedda), come controparte i legali dello Stato, della Regione sarda, del Comune di Loiri Porto San Paolo (Carlo Careddu) e del Grig (Carlo Melis Costa).

Il presidente del Tar, Tito Aru, ha assunto una decisione complessiva, su tutti i ricorsi, con il consenso delle parti. La trattazione delle cause è stata rinviata a dicembre, a fine anno i giudici entreranno nel merito delle istanze di Tavolara Bay. La società considera illegittime le revoche dei permessi, a partire dalla decisione del governo (Dipartimento per il Sud) che ha cancellato i presupposti per il posizionamento di sette bungalow di lusso a Cala Finanza.

Nel frattempo restano confermate revoche e interdizioni. Regione, Grig e Comune di Loiri per ora vedono riconosciute le loro ragioni (ma solo sui provvedimenti cautelari). Tavolara Bay giocherà la partita vera a dicembre e poi a febbraio 2027, quando sarà trattato il ricorso della Regione contro la Zes. In questo complicato intreccio di ricorsi e contro ricorsi, Tavolara Bay ha incassato un provvedimento che gli consente di mantenere i container a Cala Finanza, si parla dei moduli (uffici, spogliatoi, servizi e magazzini) su una superficie di circa 500 metri quadri a ridosso di villa Joy. I prefabbricati possono restare, ma non è possibile usarli a supporto delle attività (sospese) ricettivo turistiche della villa acquistata da Tavolara Bay.

© Riproduzione riservata