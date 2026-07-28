Tempio ha ricordato e commemorato i caduti di Curragghja. Sono passati 43 anni dalla tragedia consumata sulla collina che sovrasta a Tempio e la ferita è ancora viva. Oggi sono di nuovo risuonati i nomi delle vittime dello spaventoso incendio che minacciò la cittadina gallurese. Il 28 luglio del 1983 a Curragghja persero la vita Claudio Migali, Diego Falchi, Luigi Maisto, Mario Ghisu, Sebastiano Visicale, Salvatore Pala, Silvestro Manconi, Tonino Manconi e Tonuccio Fara. Uno dei sopravvissuti, Vanni Bisson, è morto nel gennaio del 2015.

La cerimonia (Vittorio Ruggero, foto concessa)

A tutte le vittime di Curragghja è stata conferita la medaglia d’oro al valor civile. In serata, le celebrazioni si sono concluse con la deposizione di una corona nel monumento che ricorda i caduti sulla collina di Curragghja.

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