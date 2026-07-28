La recente inaugurazione del percorso naturalistico Capizzal di Ponti-Li Conchi rappresenta il primo risultato concreto di un programma più ampio dedicato alla valorizzazione ambientale del territorio comunale. A sottolinearlo è stato ieri, durante la seduta del Consiglio comunale, l’assessore all’Ambiente Michele Occhioni, che ha illustrato lo stato di avanzamento dei progetti inseriti nella futura rete dei parchi di Arzachena. «Finalmente abbiamo avuto il taglio del nastro», ha dichiarato l’assessore riferendosi al percorso Capizzal di Ponti-Li Conchi. L’intervento, ha affermato Occhioni, si inserisce nella programmazione avviata negli anni scorsi dall’attuale amministrazione e da quella precedente, con l’obiettivo di collegare e rendere maggiormente fruibili le principali aree di interesse naturalistico.

La Rete dei Parchi, ha proseguito Occhioni, nasce dalla necessità di affiancare alle bellezze paesaggistiche e al richiamo internazionale della Costa Smeralda una serie di progetti strategici capaci di migliorare l’accessibilità, la tutela e la conoscenza del territorio. L’apertura del nuovo itinerario costituisce quindi una prima tappa di un piano che comprende ulteriori opere. Tra queste figura il Parco di Pastura, il cui iter amministrativo dovrebbe concludersi, secondo quanto riferito in aula, con l’aggiudicazione dei lavori entro la fine dell’anno. Restano inoltre centrali i progetti del Parco di Capriccioli e del Parco Fluviale lungo il rio San Giovanni. Quest’ultimo dovrebbe collegare la zona di Cannigione, in prossimità della foce, con San Pietro, attraverso un intervento di riqualificazione dell’intera arteria fluviale. Il progetto prevede percorsi pedonali e ciclabili, oltre alla possibilità di utilizzare canoe e kayak, creando un itinerario dedicato alla mobilità lenta e alla fruizione sostenibile dell’ambiente.

Occhioni ha infine auspicato un maggiore sostegno da parte della Regione per consentire la realizzazione delle opere ancora mancanti. «Oggi si stanno vedendo le prime opere concluse e inaugurate», ha osservato, ribadendo l’impegno del Comune nel portare avanti progetti considerati strategici per lo sviluppo ambientale e turistico di Arzachena.

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