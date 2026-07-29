Ben 170 chili di pesce sequestrati e multa di 2mila euro a un’attività di ristorazione a Poltu Quatu, nel Comune di Arzachena.

È l’esito dei controlli effettuati dal personale della Guardia Costiera di La Maddalena.

Nel corso dell’ispezioni sono emerse irregolarità sulla tracciabilità e l’etichettatura del prodotto ittico presente nelle celle frigo, che non era riconducibile ad alcun lotto di provenienza.

Un’attività, quella della Guardia Costiera, che si inserisce nel dispositivo di vigilanza sulla filiera della pesca in tutte le sue fasi: dalla cattura alla commercializzazione, fino alla somministrazione al consumatore finale.

Tutto il pesce non tracciato è stato sequestrato, all’attività è stata contestata una sanzione di 2mila euro, quella prevista dalla normativa di settore.

(Unioneonline)

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