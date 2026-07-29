A una settimana dal via, Telti svela il programma della Sagra del Mirto 2026. Giunta alla 31ª edizione, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Telti, guidata da Marilena Suelzu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessore di riferimento Matteo Sanna e l’AMI, è in programma dal 7 al 9 agosto, e si preannuncia anche quest’anno ricca di eventi e novità.

Protagonisti della kermesse il mirto, da poter gustare gratuitamente lungo il percorso tracciato nel cuore del centro gallurese, ma anche l’artigianato, l’arte, la gastronomia e il buon vino: non un dettaglio che Telti sia da poco entrata ufficialmente nel circuito delle città del vino. Del programma fanno parte anche i riconoscimenti, a partire dal premio Va... lentina, riservato alle personalità che operano in Sardegna e che si spendono quotidianamente per la causa dell’Isola.

Quest’anno il premio si articolerà in più momenti, concentrati nella prima giornata della sagra: alle 19.30, presso l’aula consiliare del Comune di Telti, sarà possibile assistere alla proiezione del film “La vita va cosi”, diretto da Riccardo Milani e ispirato alla vera storia del pastore Ovidio Marras; a seguire (21.30) in piazza Dante l’inaugurazione e la benedizione dell’edizione con l’intervento delle autorità e l’assegnazione del premio Va… lentina a Giuseppe Ignazio Loi, che nel film di Milani interpreta Efisio Mulas. Dunque, alle 22.30, sempre in piazza Dante, il concerto di Moses Concas, autore della colonna sonora di “La vita va così”, con la sua “full band”, e in piazza Rinascita il ballo liscio sulle note di Gianfranco Salis, che si alternerà durante la tre giorni di Telti, con la sua musica, con Mirko Putzu e Gavino Maricca.

L’altro riconoscimento è il premio Tonino Ciceri, che torna dopo il successo della scorsa edizione per incontrare e premiare artisti locali e non, impegnati nel raccontare la “Sagra del mirto” attraverso l’estemporanea di pittura “Dipingi la sagra”, che aprirà al pubblico alle 9 di sabato 8 agosto; la premiazione avrà luogo alle 21.30 in piazza Dante, e sarà seguita dall’esibizione della cantautrice sarda Claudia Aru e della formazione pugliese SalenTrio, protagonisti del progetto “La Sardegna incontra la Puglia”.

Il 9 agosto, infine, la sfilata dei gruppi folk con concerto serale in piazza Dante del gruppo “Poesias”. Gli stand dei prodotti tipici e artigianali apriranno tra le 18 e le 19, ma durante la Sagra del Mirto sarà possibile visitare anche il Mercatino Estivo Serale, all’insegna di artigianato sardo, arte ed eccellenze alimentari.

© Riproduzione riservata