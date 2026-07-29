Viabilità
29 luglio 2026 alle 09:39
Auto prende fuoco nella galleria di Olbia, i vigili del fuoco evitano il peggio: tunnel chiusoIn corso le verifiche per la messa in sicurezza dopo l’incendio
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Intorno alle 8 e 30 di stamattina I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nel tunnel del centro città, in direzione Palau, per l'incendio di un'autovettura.
Il rapido intervento della squadra ha evitato che il fumo e le fiamme provocassero ulteriori danni. Non si segnalano feriti. Il tunnel risulta ancora chiuso per i necessari controlli di sicurezza.
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