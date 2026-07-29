Intorno alle 8 e 30 di stamattina I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nel tunnel del centro città, in direzione Palau, per l'incendio di un'autovettura.

Il rapido intervento della squadra ha evitato che il fumo e le fiamme provocassero ulteriori danni. Non si segnalano feriti. Il tunnel risulta ancora chiuso per i necessari controlli di sicurezza.

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