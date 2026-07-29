Sarà una seduta con diversi temi di forte interesse pubblico quella del Consiglio comunale convocato dalla presidente Maria Caterina Fresi per giovedì 30 luglio alle 16, nel salone consiliare del Palazzo della Provincia, in piazza Brigata Sassari.

Tra i punti più rilevanti figura l’atto di indirizzo per l’istituzione delle Consulte delle frazioni di Nuchis, Bassacutena e San Pasquale. L’obiettivo è rafforzare la rappresentanza dei residenti e creare un canale più diretto tra le comunità periferiche e l’amministrazione comunale. Spazio anche ai giovani, con altro atto di indirizzo all’aggiornamento dello statuto della Consulta giovanile.

Particolare attenzione sarà riservata alla TARI 2026: il Consiglio dovrà approvare il piano tariffario e stabilire le scadenze della tassa sui rifiuti. Collegato al tema è il Piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2026-2029, documento destinato a incidere sull’organizzazione e sui costi del servizio. Non mancherà nella discussione, la volontà già espressa dalla sindaca Gianna Masu e dalla giunta, di uscire dalla gestione unitaria con l’Unione Comuni Alta Gallura.

In discussione anche l’adesione alla “rottamazione quinquies”, misura che interesserà cittadini e imprese con debiti definibili in forma agevolata. Sul tavolo, inoltre, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, le modifiche al Documento unico di programmazione 2026-2028 e due atti di indirizzo sul PUC e sulla zona industriale, temi strategici per lo sviluppo futuro della città.

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