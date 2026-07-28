Tempio Pausania rafforza le misure a tutela degli animali d’affezione durante i mesi più caldi. Con l’ordinanza della sindaca, Gianna Masu, del 27 luglio scordo, il Comune introduce una serie di prescrizioni rivolte a proprietari, possessori e detentori di animali, con l’obiettivo di prevenire colpi di calore, disidratazione e situazioni di sofferenza legate alle alte temperature. Il provvedimento resterà in vigore fino al 15 settembre 2026 e, dal 2027, sarà applicato ogni anno dal 15 giugno al 15 settembre in presenza di condizioni climatiche particolarmente critiche.

Tra le 11 e le 18 sarà vietato lasciare gli animali esposti direttamente al sole, in luoghi privi di ombra o in ambienti non adeguatamente ventilati. Dovranno essere sempre garantite acqua fresca e pulita, spazi ombreggiati e condizioni compatibili con il loro benessere. L’ordinanza stabilisce inoltre il divieto assoluto di lasciare animali all’interno di veicoli in sosta, anche con i finestrini aperti, all’ombra o per pochi minuti.

Nelle ore più calde dovranno essere evitate passeggiate e attività fisiche intense, privilegiando le prime ore del mattino e la sera. I controlli saranno affidati alla Polizia Locale e alle forze competenti. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, salvo che il fatto costituisca reato. L’amministrazione richiama così tutti i cittadini a una custodia responsabile e attenta, ricordando che il caldo può trasformarsi rapidamente in un grave pericolo per la salute degli animali.

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