«Gli alberi monumentali possono diventare autentici motori di sviluppo sostenibile – ha affermato il sindaco di Luras Leonardo Lutzoni – e alimentare un turismo rispettoso che invita a scoprire le nostre radici in ogni stagione».

Per questo il Comune di Luras ha sottoscritto ieri a Illorai l’accordo per la costituzione della Rete Sarda degli Alberi Monumentali (R.S.A.M.), iniziativa promossa con ANCI Sardegna che riunisce diversi comuni impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio arboreo di pregio.

La firma è avvenuta nel corso del convegno internazionale “Radici d’Europa”, alla presenza del sindaco Leonardo Lutzoni, dell’assessore Susanna Careddu e del consigliere Luca Depperu Sassu.

La nuova Rete punta a coordinare gli sforzi locali, condividere buone pratiche e facilitare l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Tra gli obiettivi rientrano la creazione di itinerari turistici tematici legati agli alberi monumentali, programmi educativi rivolti a scuole e cittadini e la promozione di un modello di gestione sostenibile delle aree verdi.

Per Luras, custode di esemplari di grande valore storico e naturalistico, l’adesione alla R.S.A.M. rappresenta, afferma il sindaco Lutzoni, «un tassello strategico nel percorso verso un turismo lento e destagionalizzato, capace di valorizzare le identità locali».

© Riproduzione riservata