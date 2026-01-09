Dopo mesi di inattività, tornano a scorrere le fontanelle pubbliche del centro abitato di Luogosanto. Una notizia attesa dai cittadini, resa possibile dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni che hanno restituito vigore alle falde acquifere e alle sorgenti locali, messe a dura prova dalla prolungata siccità.

A darne comunicazione è stato il sindaco Agostino Piredda, che ha spiegato come le precipitazioni abbiano consentito una ripresa significativa dell’erogazione idrica. Le sorgenti che alimentano le fontanelle, infatti, avevano registrato un progressivo prosciugamento nei mesi passati, fino alla completa sospensione del servizio.

Oggi, grazie al ritorno delle piogge, l’acqua è tornata a sgorgare in modo abbondante, consentendo la riapertura delle strutture pubbliche. Il primo cittadino ha tuttavia invitato alla prudenza. Nei primi giorni, l’acqua potrebbe presentare una certa torbidezza, fenomeno fisiologico dopo un lungo periodo di inattività delle condotte. Per questo motivo è consigliabile farla scorrere prima di riempire i recipienti ed evitarne l’uso potabile.

L’amministrazione comunale ha inoltre assicurato che nei prossimi giorni verranno effettuate le necessarie verifiche di potabilità, al termine delle quali verranno fornite puntuali informazioni alla cittadinanza.

