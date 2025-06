Sebbene a livello di Unione dei Comuni Alta Gallura, della quale Luogosanto fa parte, si sia registrato un incremento di costi del Servizio Rifiuti del 2,83% rispetto al 2024, questo non comporterà alcun aumento della Tari per i luogosantesi. Lo ha annunciato il sindaco Agostino Pirredda.

Più precisamente «le attività non domestiche pagheranno anche qualcosa in meno rispetto al 2024. Le utenze domestiche restano praticamente invariate, con una possibile variazione minima di 5 centesimi al metro quadro», ha detto Pirredda. L’incremento dei costi, corrispondente a circa 8.000 euro in più complessivi, è stato assorbito dal Comune, spiega il sindaco Pirredda, «grazie a un’attività importante di recupero e ampliamento della base imponibile che ha consentito di contenere gli aumenti, tutelando il più possibile famiglie e imprese».

Precisa poi il sindaco che «l’importo di 6 euro che tutti gli utenti troveranno in bolletta è una quota perequativa imposta dallo Stato, non dipende dal Comune, né incide sulle nostre tariffe. È una misura esterna per finanziare il bonus sociale».

