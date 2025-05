A cavallo per le campagne di Luogosano, ancora verdi e fiorite: l’opportunità è data dall'Associazione Culturale Lu Juali che per domenica 1 giugno organizza il 5° trekking a cavallo “Nei dintorni del Palazzo di Baldu”. Il Palazzo o castello di Baldo fu costruito nel Medio Evo, in epoca giudicale, con muri perimetrali alti circa 10 metri. Si trova a circa 4 chilometri da Luogosanto, immerso in una lecceta.

«Un'occasione unica», scrivono gli organizzatori, «per conoscere il territorio di Luogosanto da una nuova prospettiva: in sella a un cavallo immersi nella bellissima campagna luogosantese». E non è necessario possedere un cavallo, che non è da tutti, «perché l'associazione dà anche la possibilità di noleggiarlo».

La partenza è prevista dal Campo sportivo Luigi Laccu alle 8.30 e il rientro nello stesso punto alle 12.30. Ci sarà un momento conviviale all'ombra degli alberi: durante l'escursione sarà offerto un aperitivo dall'Associazione. Volendo poi, si potrà raggiungere l'Eremo di San Trano, dove – in occasione della festa dei Santi Trano e Nicola – si terrà un pranzo offerto dal Comitato Festa Manna Fidali '81 in collaborazione con Lu Juali e Pro Loco Luogosanto alle ore 13.

Per partecipare basta prenotare entro il 29 maggio.

© Riproduzione riservata