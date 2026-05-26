Il crocierismo del lusso entra nel vivo anche ad Olbia. Dopo gli scali della francese Le Dumont-d'Urville (gruppo Le Ponant), della Nautica (Oceania Cruises) e della Belle des Oceans (CroisiEurope) questa mattina, al porto dell’Isola Bianca, ha approdato la Sea Cloud Spirit, nave dell’omonima compagnia Sea Cloud Cruises.

Attualmente il veliero da crociera più grande al mondo, con i suoi 138 metri di lunghezza e tre alberi a vele quadre, è stato varato nel 2020 e si affianca operativamente alle navi gemelle Sea Cloud e Sea Cloud II nel segmento del crocierismo extra lusso.

A bordo 107 passeggeri americani appartenenti al gruppo Kalos Golf, tour operator con sede a Chapel Hill, in North Carolina, specializzato in viaggi di lusso che combinano golf di alto livello e crociere su “navi boutique”.

L’approdo ad Olbia, che prevede un’esperienza al Pevero Golf Club, rientra, infatti, nell’ambito dell’itinerario a cinque stelle di 10 giorni, denominato Riviera Golf Cruise, quotato per circa 10mila dollari a passeggero.

Bagalà e Stojanovic

Il tour, iniziato lo scorso 17 maggio, prevede imbarco a Nizza e due notti al Terre Blanche Resort; partite di Golf al Cannes Mougins e al Terre Blanche – Le Château; navigazione lungo la Costa Azzurra con tappa a Saint-Tropez; scalo a Monte Carlo per giornata al Golf Club a Monaco; visita alle Cinque Terre con piccole imbarcazioni private, giornata di navigazione verso la Corsica con visita al Golf de Sperone di Bonifacio; tappa ad Olbia e in Costa Smeralda; rientro a Civitavecchia e trasferimento a Roma.

A salutare il comandante del Sea Cloud Spirit, Vukota Stojanovic, per il consueto scambio crest di benvenuto, il Presidente dell’AdSP, Domenico Bagalà.

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