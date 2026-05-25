Allarme nella serata di ieri a Olbia, dove i carabinieri hanno arrestato un 30enne per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti del padre.

L’intervento dei militari su richiesta di un uomo che segnalava un’aggressione da parte del figlio. Il giovane, in forte stato di agitazione e non nuovo ad episodi di questo tipo, si era infatti scagliato contro il genitore lanciandogli anche uova e danneggiando arredi e suppellettili.

Anche alla presenza dei militari il giovane ha continuato a minacciare il padre: è quindi stato fermato e condotto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

(Unioneonline)

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