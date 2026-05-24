L’Azienda Gabriele Palmas di Alghero si è aggiudicata ieri sera, ad Arzachena, con il «Solo 13 Vermentino di Sardegna 2025», il titolo di «Miglior Vermentino del Mondo». A stabilirlo è stata una commissione internazionale, suddivisa in sette giurie, che ha operato secondo i rigorosi protocolli previsti dal MASAF, al termine della due giorni che ha visto nella cittadina smeraldina l’organizzazione del Concorso Enologico Internazionale del Vermentino, giunto alla 4ª edizione e svoltosi il 22 e 23 maggio scorsi.

Un concorso organizzato ad Arzachena per celebrare il Vermentino, simbolo di eccellenza delle produzioni agroalimentari galluresi e ambasciatore del territorio, finalizzato a rilanciare «il ruolo delle aziende locali, portabandiera della nostra biodiversità, e ad aprire nuove opportunità di sviluppo legate all’enoturismo». Sono stati circa 380 i campioni in competizione, provenienti da tutti gli areali mondiali nei quali il vitigno viene coltivato: Australia, Brasile, Bulgaria, Cile, Francia (Corsica), Malta, Spagna, Sudafrica e numerose regioni italiane, tra cui Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Sardegna.

Il Gran Galà del Vermentino 2026 è stato organizzato da APS Promo Eventi, in collaborazione con Confcommercio Nord Sardegna - Sezione territoriale di Arzachena, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, l’Istituto Alberghiero IPSAR di Arzachena e il Distretto Sardegna Bio, ed è stato promosso dalla delegata alle Attività Produttive, Stefania Fresu.

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