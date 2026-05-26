Con la bella stagione al Cala di Volpe torna Dolce&Gabbana col take-over creativo DG Resort. Per personalizzare le due terrazze dell’Atrium Bar dell’hotel simbolo della Costa Smeralda, per la prima volta è stata scelta la stampa Maiolica Gialla di Dolce&Gabbana.

La fantasia si distingue per le sue tonalità vibranti e sofisticate, che evocano i paesaggi assolati del Sud Italia. Le cabane decorate e i vasi dipinti a mano completano l’allestimento, col pop-up store che, dal canto suo, propone una selezione esclusiva di abbigliamento e accessori pensati per abbracciare la freschezza dell’estate nel più autentico stile Dolce&Gabbana.

L’inconfondibile firma del brand nato nel 1985 dall’intuizione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana avvolge dunque, anche nell’estate 2026, il Cala di Volpe, affacciato sull’omonima baia, un’oasi di lusso ed eleganza riconosciuta a livello internazionale, baciata dalla brezza marina ed edificata in armonia con i colori delle acque cristalline e i profumi della macchia mediterranea che la circonda.

Proprio in questi giorni tra il Cala di Volpe e Porto Cervo, in collaborazione con Mytheresa, è stato peraltro celebrato il lancio della Collezione Esclusiva Porto Cervo di Dolce&Gabbana, con tanto di dj set dal vivo e performance all’insegna del folklore tradizionale.

© Riproduzione riservata