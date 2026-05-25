Ennesimo atto vandalico nei confronti di un lavoratore dell'Ente parco di La Maddalena. Sabato scorso qualcuno ha fatto un'incisione con la scritta "No" sulla carrozzeria dell'auto di un ricercatore del Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari, impegnato nel monitoraggio biennale degli insetti impollinatori per conto dell'Ente.

L'auto era parcheggiata regolarmente quando è stata danneggiata. Il ricercatore ha sporto immediatamente denuncia ai carabinieri forestali e le indagini per risalire ai responsabili sono attualmente in corso.

Un episodio non isolato: sempre nei pressi di Poggio Rasu, si è registrato un altro atto vandalico ai danni di una fototrappola posizionata dall'Ente Parco per il monitoraggio scientifico e la tutela della fauna.

«Questi atti non sono più tollerabili. Non si tratta solo di danni materiali, ma di attacchi diretti a chi lavora per la conoscenza e la salvaguardia del nostro ecosistema», dichiara la presidente Emanuela Rio.

In risposta a questa escalation di inciviltà, l'Ente parco ha intensificato i controlli sul territorio in collaborazione con le forze dell'ordine. «Questi episodi rappresentano un danno per l'intera comunità e non fermeranno le attività di ricerca e tutela necessarie per la protezione del Parco», conclude Rio.

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