Giornata internazionale della tartaruga oggi, istituita nel 1990, Telti la celebra con l'avvistamento di cinque piccoli esemplari di testudo hermanni. «Stamattina le aiuole del nostro campo sportivo ci hanno regalato un risveglio speciale, un miracolo di biodiversità che ci ricorda quanto il territorio di Telti sia ricco, prezioso e da proteggere», scrive, sui social, l’amministrazione comunale.

Nel paese gallurese, alle porte di Olbia, le tartarughe vivono in alta concentrazione, ne vivono tre specie, tra cui la rarissima testudo graeca, e l'amministrazione ha scelto la testuggine come brand identity del territorio perché incarna lo spirito con cui Telti vuole affrontare le sfide dello sviluppo, al passo con il rispetto dell'ambiente e delle specie che lo abitano.

Tra i progetti a tutela degli animali corazzati, una cartellonistica per avvisare gli automobilisti della presenza delle tartarughe e tante iniziative di sensibilizzazione sull'importanza della loro salvaguardia.

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